Hamburg (ots) - Das Prinzip einer Immobilienrente ist immer gleich: im Alter in

der eigenen Immobilie wohnen bleiben und gleichzeitig Geld daraus ziehen. Doch

es gibt unterschiedliche Modelle. Die WIR WohnImmobilienRente GmbH sagt, welches

sich je nach Zielsetzung am besten eignet.



"Die Ausgangsbasis für die Wahl einer Immobilienrente sollten immer die

persönlichen Ziele sein", sagt Dr. Georg F. Doll, geschäftsführender

Gesellschafter der WIR WohnImmobilienRente GmbH. "Es gibt nicht das eine Modell

für alle."





1. Die monatlichen Einnahmen erhöhenReicht die Rente nicht aus? Geht es um die Erhöhung der Alterseinkünfte? Sollder Partner durch eine monatliche Zahlung finanziell abgesichert werden? Dannkommen eine Leibrente oder eine Umkehrhypothek infrage. Bei einer Leibrente wirddas Haus verkauft. Im Gegenzug erhalten die Verkäufer ein lebenslanges Wohnrechtsowie eine monatliche Zahlung oder eine Einmalzahlung.Bei einer Umkehrhypothek handelt es sich um einen Bankkredit, für den allein dieImmobilie als Sicherheit dient. Diese wechselt also nicht den Eigentümer. DasDarlehen kann in monatlichen Raten oder einmalig ausgezahlt werden. Während derLaufzeit fallen keine Zinsen und Tilgungen an. Der Kredit wird erstzurückgezahlt, wenn der Eigentümer verstirbt oder auszieht und das Haus verkauftwird.2. Größere Anschaffungen oder Umbauten finanzierenSteht der altersgerechte Umbau der Immobilie an? Brauchen die Kinder einenZuschuss zum Hauskauf? Soll ein Wohnmobil oder die langersehnte Traumreisefinanziert werden? Dann könnte ebenfalls die Umkehrhypothek die richtige Lösungsein. Denn diese kann auch als Einmalzahlung ausbezahlt werden.Soll weniger vom Erbe "verbraucht werden", kommt eher der Seniorenkreditinfrage. Dabei vergibt die Bank einen klassischen Kredit, meist in Höhe vonmaximal 40 Prozent des Immobilienwertes. Dieser wird als Einmalzahlung zurVerfügung gestellt. Nach der Auszahlung müssen die Kreditnehmer zwar monatlichZinsen zahlen, die Tilgung wird aber in der Regel ebenfalls bis zum Verkauf derImmobilie ausgesetzt. So muss am Ende der Kreditlaufzeit nur der Kreditbetragzurückgezahlt werden, da die Zinsen bereits während der Laufzeit beglichenwurden.Um im Alter größere Anschaffungen zu finanzieren, kommt auch einImmobilien-Teilverkauf infrage. Aber: Viele Verträge enthalten problematischeKlauseln. "Hier müssen die Interessenten sehr genau hinschauen", rät Georg F.Doll. "Außerdem stellt sich in der Beratung oft heraus, dass ein anderes Modelldoch besser geeignet ist."3. Das Erbe frühzeitig regeln Immobilien sind häufig der Auslöser für Erbstreitigkeiten. Wer die Immobilie ausdem Nachlass herauslösen möchte, kann das über eine Leibrente tun. Denn hierbeiwird die Immobilie zu Lebzeiten verkauft. Wer Rücklagen für eventuelleErbansprüche an den längerlebenden Partner bilden möchte, könnte dafür eineUmkehrhypothek auf die Immobilie aufnehmen.Lektüre zum ThemaDie WIR WohnImmobilienRente GmbH berät zu allen Formen der Immobilienrente. Umeine erste Orientierung zu erhalten, können sich Interessierte auf der Websitehttp://www.immorente.de einen kostenlosen Leitfaden herunterladen. Außerdem hatdas Unternehmen ein Buch herausgegeben, das in verständlicher Form über dieverschiedenen Formen der Immobilienrente informiert: "Die Immobilienrente.Umkehrhypothek / Leibrente / Teilverkauf" ist über Amazon für 0,99 Euroerhältlich und kann für 6,99 Euro im Buchhandel bestellt werden. ISBN-13:978-375574783Über Immorente.de:Immorente.de ist das Onlineportal der WIR WohnImmobilienRente GmbH. Es richtetsich an Menschen, die älter als 65 Jahre sind und vom Wert ihrer selbstgenutztenImmobilie profitieren möchten. Ihnen bietet die WIR WohnImmobilienRente GmbHpersönliche Beratung und Angebote für die Leibrente, den Teilverkauf, dieUmkehrhypothek sowie Immobiliendarlehen. Damit ist die WIR WohnImmobilienRenteGmbH einer der wenigen Anbieter auf dem Markt, die unabhängig von einemspeziellen Produkt beraten. Die Gesellschafter blicken auf langjährigeErfahrungen in der Finanz- und Immobilienbranche sowie im Verbraucherschutzzurück. http://www.immorente.de/Pressekontakt:CCAW PR und TextTelefon: 040 609 4399-30mailto:immorente@ccaw-pr.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/152472/5634480OTS: WIR WohnImmobilienRente GmbH