unBoxed 2023 Amazon Ads kündigt Vielzahl neuer AdTech-Lösungen für verbesserte Kampagnenplanung und -messung an

München (ots) - Amazon Ads kündigte heute auf der jährlichen unBoxed Konferenz

eine Vielzahl neuer Lösungen in den Bereichen Kampagnenplanung, -aktivierung und

-messung an. Werbetreibende können so zukünftig besser steuern, welche

Zielgruppen sie erreichen und erhalten zudem schnellere, handlungsorientierte

Einblicke in die Performance ihrer Werbeanzeigen.



"Werbetreibende sagen uns oft, dass ihre größte Herausforderung ist, die Wirkung

ihrer Marketingaktivitäten nachzuweisen und dass weiterhin die Schwierigkeit

besteht, die Performance über die gesamte Customer Journey hinweg zu messen.

Werbetreibende benötigen mehr handlungsorientierte Erkenntnisse, um aktuelle und

potenzielle Kundinnen und Kunden im großen Stil zu erreichen", sagte Kelly

MacLean, Vice President von Amazon DSP. "Unser Ziel ist es, dieses Problem zu

lösen und Werbetreibenden dabei zu helfen, in einer Welt modellbasierter

Lösungen erfolgreich zu sein. Denn wie Marken ihr Publikum morgen erreichen,

wird völlig anders aussehen als heute. Wir vereinfachen grundlegende

Marketingaufgaben wie die Planung, Aktivierung und Messung von Kampagnen und ich

freue mich darauf zu sehen, wie Werbetreibende unsere neuen Lösungen nutzen

werden, um zusätzliche Reichweite zu gewinnen und damit bedeutsame Ergebnisse zu

erzielen."