Seitdem das Unternehmen auf der GAIKINDO Indonesia International Auto Show 2023 im August einen starken Eindruck hinterlassen hat, ist NETA zu einem prominenten Star auf dem indonesischen Verbrauchermarkt geworden. Bei der großen Markteinführung in Jakarta am 24. Oktober gab NETA offiziell den Beginn eines umfassenden Vertriebs in Indonesien bekannt. Das Unternehmen nutzt Schlüsseltechnologien in Kernbereichen wie innovatives Design und intelligente Technologie, um die Wünsche der indonesischen Verbraucher nach intelligenter Mobilität zu erfüllen. Mehr als 200 Teilnehmer, darunter der Vizepräsident von NETA und Leiter der Abteilung für Überseegeschäfte, Zhou Jiang, weitere Führungskräfte, sowie indonesische Partner und Medienvertreter, nahmen an der Veranstaltung teil.

SHANGHAI, China, 25. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- In einem schnellen Schritt in Richtung Globalisierung hat NETA Auto diese Woche Reisen in zwei weitere Länder unternommen. Das spannende Debüt des NETA V in Indonesien und Malaysia bringt Verbrauchern in beiden Ländern eine neue Ära intelligenter Elektrofahrzeuge. Mit seinem außergewöhnlichen Design, seiner hochmodernen Technologie und seinem Engagement für grüne Intelligenz hat NETA auf dem südostasiatischen Markt schnell an Beliebtheit gewonnen und damit einen wichtigen Meilenstein bei der weiteren Umsetzung seiner globalen Strategie gesetzt.

Um seine Position auf dem indonesischen Markt zu festigen, hat sich NETA für eine tiefgehende Zusammenarbeit mit dem lokalen Partner PT Handal Indonesia Motor entschieden. Es ist geplant, ab dem zweiten Quartal 2024 mit der lokalen Produktion von Produkten in Indonesien zu beginnen. Vertreter der Medien- und Geschäftswelt, die an der Veranstaltung teilnahmen, äußerten sich dahingehend, dass NETAs vielfältige Produktpalette und innovative Spitzentechnologien das Unternehmen zur bevorzugten Wahl für Elektrofahrzeugkunden in Indonesien machen werden.

In dieser Woche veranstaltete NETA in Zusammenarbeit mit der Go Auto Group auch die Einführungszeremonie des NETA V in Putrajaya, Malaysia. Die Veranstaltung fand 5 Tage lang ab dem 25. in einem der größten Einkaufszentren in Malaysia statt. Nahezu 100 Medien- und Partnervertreter nahmen an der Eröffnungsfeier am ersten Tag der Veranstaltung teil.

In den letzten Jahren hat der Markt für reine Elektrofahrzeuge in Malaysia ein rasantes Wachstum erfahren. Aufgrund seiner bemerkenswerten Leistungen sowohl auf dem heimischen als auch auf den ausländischen Märkten wird Neta Auto eine Reihe klassischer Modelle auf dem malaysischen Markt einführen, um den lokalen Verbrauchern eine größere Auswahl zu bieten. Die Eröffnungszeremonie demonstriert, dass Neta Auto sich offiziell der Kraft der grünen Mobilität in Malaysia verschrieben hat und einen positiven Beitrag zur Förderung der intelligenten und grünen Mobilität leistet.

Mit dem Start in Thailand im Jahr 2022 hat NETA einen soliden ersten Schritt in Richtung globale Entwicklung gemacht. Im vergangenen Jahr erzielte NETA einen Jahresabsatz von über 150.000 Fahrzeugen und steht damit an der Spitze der Unternehmen für neue Energiefahrzeuge in China. Im Jahr 2023 nahm NETA seine Tätigkeit in Übersee vollständig auf, und in etwas mehr als einem Jahr hat sich der Marktanteil des Unternehmens auf dem Markt für reine Elektrofahrzeuge in Thailand auf 20 % erhöht. Neben Südostasien tritt NETA allmählich in Märkte im Nahen Osten, Nordafrika und Südamerika ein.

Im Jahr 2024 plant NETA die Einrichtung eines globalen Vertriebsnetzes, das 50 Länder abdeckt und 500 Vertriebs- und Servicestellen in Übersee umfasst, um im kommenden Jahr einen Absatz von 100.000 Fahrzeugen in Übersee zu erreichen. NETA schlägt wahrlich Wellen und drängt auf die internationale Bühne.

Mit dem Motto „Technologie für alle" geht es Neta Auto bei seinem Eintritt in die internationalen Märkte nicht nur um den Verkauf von Produkten, sondern auch um die Vermittlung der Philosophie, dass hochwertige, intelligente Elektrofahrzeuge für jeden zugänglich sein sollten. Durch die Beschleunigung seiner Präsenz auf internationalen Märkten wird NETA weiterhin die globale Nachfrage nach hochwertigen Elektrofahrzeugen erfüllen und zur Förderung nachhaltiger Mobilität weltweit beitragen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2257070/image_1.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/beschleunigung-der-strategie-go-global-neta-auto-bringt-ein-ausgewahltes-modell-in-indonesien-und-malaysia-auf-den-markt-301967475.html