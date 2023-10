DZ BANK stuft K+S auf 'Halten'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für K+S vor Quartalszahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 18 Euro belassen. Analyst Axel Herlinghaus hält an seiner vorsichtig optimistischen Einschätzung der Agrar-Rahmenparameter und des Kalimarktes fest. Aufgrund der immer noch hohen Preisunsicherheit bleibe er aber bei seiner neutralen Einstufung der Aktie des Düngerkonzerns, schrieb der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2023 / 16:12 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2023 / 16:17 / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 16,01EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Axel Herlinghaus

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m