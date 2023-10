Groß-Umstadt (ots) - Während jedes Jahr zehntausende Ausbildungsstellen

unbesetzt bleiben, finden ebenso viele angehende Azubis keine entsprechende

Stelle - eine paradoxe Situation, die Philip Deprosse und Nikola Zambelli

nachhaltig lösen wollen: Zu diesem Zweck haben sie es sich zur Aufgabe gemacht,

qualifizierte Kandidaten mit attraktiven Ausbildungsbetrieben zusammenzubringen.

Wie aber gelingt das in der Praxis?



Die Ausbildungssituation in Deutschland spitzt sich immer weiter zu: Im Jahr

2022 wurden 68.868 Ausbildungsstellen nicht besetzt, während gleichzeitig 22.685

junge Menschen unversorgt blieben. Dies stellt insbesondere für mittelständische

Unternehmen eine ernste Herausforderung dar. Ein weiteres alarmierendes Detail:

Jede vierte Ausbildung wird abgebrochen. Obwohl der Staat bereits einzelne

Maßnahmen ergriffen hat, liegt der Schlüssel zur Lösung dieser Problematik vor

allem auch bei den Unternehmen selbst. Aus diesem Grund versuchen immer mehr

Firmen, diesen Zustand durch effektive Rekrutierung und bessere

Rahmenbedingungen für Azubis zu ändern - bisher mit überschaubarem Erfolg. "Das

Fehlen qualifizierten Nachwuchses gefährdet nicht nur das Bestehen einzelner

Betriebe. Denn auf Dauer wirkt sich dieser Missstand negativ auf die gesamte

Wirtschaft aus", warnt Philip Deprosse, Geschäftsführer von Upzubi.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Um die genannten Probleme der Ausbildungsrekrutierung effizient zu lösen,bedarf es einer zielgerichteten Strategie. Upzubi bietet mit einem regionalenBewerberpool und einem schnellen Matchingprozess zwischen den Anforderungen derUnternehmen und den Wünschen der Bewerber genau das", fügt sein GeschäftspartnerNikola Zambelli hinzu. So konnten die beiden Experten durch ihre innovativeMethode bereits zahlreiche kleine und mittelständische Unternehmen erfolgreichbei der Suche nach Auszubildenden unterstützen. Dabei waren sie stets darumbemüht, ihr Konzept kontinuierlich zu optimieren und hierfür diewirkungsvollsten Maßnahmen herauszufiltern, um junge, ambitionierte Menschen fürsich zu begeistern. Worum es sich dabei handelt und wie Unternehmen dabeivorgehen sollten, haben Philip Deprosse und Nikola Zambelli im Folgendenzusammengefasst.1. Digitale Strategien für maximale Online-PräsenzDer Azubi-Arbeitsmarkt weist einige einzigartige Merkmale auf. Hierbei handeltes sich um einen speziellen Arbeitsmarkt, da angehende Arbeitnehmerinnen undArbeitnehmer in der Regel über keine vorherige Berufserfahrung verfügen. Dennochist es ein Arbeitnehmermarkt, da Ausbildungsbetriebe nicht nur innerhalb ihrerjeweiligen Berufsbranche um Nachwuchs konkurrieren, sondern auch mit anderenBerufsbranchen. Junge Menschen, die eine Ausbildung anstreben, befinden sich am