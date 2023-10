Ägyptens Präsident warnt vor Ausweitung des Gaza-Kriegs.

KAIRO (dpa-AFX) - Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi hat vor einer Ausweitung des Gaza-Kriegs gewarnt. "Wir sehen mit großer Sorge, dass der Kreislauf der Gewalt möglicherweise auf andere Parteien in der Region ausgeweitet wird", sagte der Staatschef am Mittwoch in Kairo bei einer Pressekonferenz mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

"Das erklärte Ziel des Krieges ist es, die Hamas und andere bewaffnete Gruppen im Gaza-Streifen zu liquidieren", sagte Al-Sisi. "Wir müssen versuchen, den Einmarsch in den Gazastreifen zu verhindern, denn der Einmarsch in den Gazastreifen kann sehr viele zivile Opfer zur Folge haben", sagte der Präsident weiter. Es sei wichtig, die Zeit zur Befreiung von Geiseln zu nutzen./arb/DP/nas