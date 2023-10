FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Kursgewinnen an den Vortagen sind die Bundesanleihen am Mittwoch deutlich gefallen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank bis zum Nachmittag um 0,59 Prozent auf 128,06 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg auf 2,88 Prozent. In allen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu.

Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Oktober erstmals seit einem halben Jahr verbessert. Das Ifo-Geschäftsklima stieg zudem stärker als von Volkswirten erwartet. Vor allem die Bewertung der aktuellen Lage verbesserte sich. Die als sicher geltenden Anleihen waren daher weniger gefragt.