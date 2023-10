Erlebe den Wandel Die positiven Auswirkungen von New Work auf Deine Karriere (FOTO)

München (ots) - Du möchtest Deine Karriere auf ein neues Level bringen und Dich

weiterentwickeln? Dann ist es an der Zeit, den Wandel zu leben und die positiven

Auswirkungen von New Work auf Deine Karriere zu entdecken und anzuwenden -

sofern Dein Job Dir die Möglichkeit dazu bietet. New Work ist ein modernes

Arbeitskonzept, das Flexibilität, Selbstbestimmung und Zusammenarbeit auf

Augenhöhe fördert. Hier erfährst Du, wie Du die Vorteile von New Work für Dich

nutzen kannst. Du bekommst einen Einblick in die neue Arbeitswelt, die von

Flexibilität als Norm geprägt ist. Entdecke, wie Du Deine Karriere selbst in die

Hand nehmen kannst und welche neuen Möglichkeiten sich Dir bieten, Dich

weiterzuentwickeln und zu lernen. Erfahre, warum Transparenz und Partizipation

wichtige Erfolgsfaktoren sind und wie digitale Technologien interdisziplinäres

Denken fördern können. Auch bei uns im smartvillage leben wir New Work und

spüren täglich, wie es sich positiv auf die Unternehmenskultur auswirkt, das

Teamgefühl steigert und warum die Zusammenarbeit auf Augenhöhe und flache

Hierarchien für alle Beteiligten ein Gewinn ist.



1. Was ist New Work?