Als inhabergeführtes Unternehmen endlich wachsen Experte verrät, wie sich KMU wirklich von der Konkurrenz abheben (FOTO)

Mannheim (ots) - Copywriting wird als Alleinstellungs- und Qualitätsmerkmal im

Marketing immer wichtiger. Julius Kemnitzer ist Werbetexter und spezialisiert

darauf, mithilfe verkaufspsychologischer Elemente hochwertige und verkaufsstarke

Texte zu erstellen. Dadurch hilft er seinen Kunden nachweislich dabei,

Interessenten zu Leads und schlussendlich zu Käufern für Produkte und Leistungen

zu konvertieren. Nachfolgend geht er darauf ein, wie kleine und mittelständische

Unternehmen sich durch effektives Marketing erfolgreich von ihren Mitbewerbern

abheben.



In Zeiten, in denen die Zahl der Angebote am Markt immer weiter wächst, haben

kleine und mittelständische Industrieunternehmen es oftmals schwer, ihre

Produkte an den Mann zu bringen. Da für innovative Anlagen, Komponenten und

Dienstleistungen ein erhöhter Erklärungsbedarf besteht, fällt es ihnen nämlich

schwer, den Mehrwert ihres eigenen Angebots zu kommunizieren - sie können sich

also nicht aktiv von der Konkurrenz abheben. "Viele Unternehmen machen den

Fehler, sich im Marketing zu stark auf die technischen Aspekte zu konzentrieren.

Potenzielle Kunden können aber meist nicht viel mit Fachbegriffen oder Daten

anfangen", erklärt Julius Kemnitzer.