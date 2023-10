Heute kommen die Amazon-Earnings: Das erwartet der Markt

Bank-of-America-Analyst Justin Post äußert in seiner aktuellen Studie, dass seiner Meinung nach die Amazon-Aktie in Bezug auf die Bewertung Spielraum biete. Er merkte an, dass das Verhältnis des Unternehmenswertes zu EBITDA von Amazon derzeit nur bei zwölf liege, was am unteren Ende des historischen Bereichs liegt. Post erwartet, dass Amazon die Prognosen für das dritte Quartal leicht übertreffen werde. Er prognostiziert einen Umsatz von 142 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von acht Milliarden US-Dollar, während der Markt 141,6 Milliarden bzw. 7,7 Milliarden US-Dollar erwartet. Der BofA-Analyst hat ein Kursziel von 174 US-Dollar für Amazon und empfiehlt weiterhin, die Aktien zu "Kaufen".

Aaron Kessler, Analyst bei Seaport Research Partners, hat die Amazon-Aktie im Vorfeld der Earnings mit "Buy" und einem Kursziel von 145 US-Dollar eingestuft. Kesslers Vertrauen in Amazon Web Services ist ein Grund für seine optimistische Einschätzung der Aktie. "AWS ist nach wie vor der klare Marktführer für Cloud-Infrastrukturen, und wir gehen davon aus, dass sich das Wachstum wieder beschleunigen wird", zitiert Barron's Kessler aus einer Research-Notiz. Kessler erwartet auch, dass die Werbung von Amazon Prime Video im Jahr 2024 anziehen werde: "Wir sind optimistisch, dass die Einführung von Prime Video-Werbung Anfang 2024 weiterhin für eine solide Werbedynamik sorgen wird."