WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit etwas leichterer Tendenz geschlossen und damit den jüngsten Abwärtsschub gebremst prolongiert. Der ATX musste ein weiteres Minus von 0,22 Prozent auf 3024,52 Punkte hinnehmen. Nach der leichten Erholungsbewegung am Vortag verbuchte der heimische Leitindex damit bereits seinen sechsten Verlusttag in sieben Sitzungen. Am morgigen Donnerstag bleibt die Wiener Börse wegen des Nationalfeiertags geschlossen.

An den europäischen Leitbörsen ging es am Berichtstag überwiegend leicht ins Plus und an der Wall Street herrschten im Verlauf gemischte Vorzeichen vor. An den internationalen Aktienmärkten kommt in diesen unruhigen und unsicheren Zeiten keine große Kauflaune auf, formulierten die Helaba-Experten. Neben den anhaltenden Sorgen über eine weitere Eskalation im Nahen Osten drückten auch enttäuschend aufgenommene Zahlen von Google international etwas auf die Stimmung.