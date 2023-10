Eskalation in Nahost: Wenn der Ölpreis auf 250 US-Dollar ansteigt

Der Krieg zwischen Israel und der Hamas könnte sich zu einem größeren Konflikt im Nahen Osten, der weltweit größten ölproduzierenden Region, ausweiten, was zu Lieferunterbrechungen führen könnte. Die Bank of America geht davon aus, dass jede Eskalation, an der der Iran beteiligt ist, einen Anstieg auf 120 bis 130 US-Dollar pro Barrel auslösen werde.

Sollte es aufgrund von Angriffen auf die Energieinfrastruktur zu einer physischen Versorgungsunterbrechung kommen, könnte der Ölpreis nach BofA-Angaben auf über 130 US-Dollar pro Barrel steigen. Wenn eine Eskalation die weltweiten Lieferungen um zwei Millionen Barrel pro Tag reduzieren würde, könnte der Ölpreis sogar auf über 150 US-Dollar pro Barrel ansteigen, so die Bank of America.

"Frühere Schocks bei der Energieversorgung wie das arabische Ölembargo von 1973 oder die iranische Revolution von 1979 führten zu Ölpreissteigerungen im dreistelligen Prozentbereich", zitiert CNBC die Wall-Street-Bank.

Und weiter: "Diese asymmetrischen Risiken haben das Volatilitätslächeln auf den globalen Ölmärkten bereits verändert und in ein Grinsen verwandelt, wobei die Öl-Risiko-Reversals nun eine ausgeprägte Call-Schieflage aufweisen."

Teheran bestreitet die Beteiligung an den Hamas-Terroranschlägen vom 7. Oktober. Irans Hauptstadt unterstützt die Hamas, Milizen in Syrien und die libanesische militante Gruppe Hisbollah. Alle drei haben seit Anfang Oktober Raketen auf Israel abgefeuert. Die Bank of America warnte, dass jede Vergeltungsmaßnahme gegen Teheran die Durchfahrt von Schiffen durch die Straße von Hormuz, einen wichtigen Kanal für den weltweiten Rohöltransport, gefährden könnte. Wenn die Meerenge geschlossen werde, könnten die Ölpreise auf über 250 US-Dollar pro Barrel ansteigen, so die Bank.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion