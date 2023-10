LONELY PLANET ENTHÜLLT DIE BESTEN REISEZIELE DES JAHRES 2024

Anlässlich seines 50-jährigen Bestehens hat Lonely Planet die 50 besten Städte, Länder, Regionen, preiswertesten und nachhaltigsten Reiseziele der Welt für das kommende Jahr ermittelt.

LONDON, 25. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Der globale Reiseführer Lonely Planet hat heute seine jährliche Hotlist mit den angesagtesten Reisezielen für das kommende Jahr vorgestellt. Zur Feier seines 50-jährigen Bestehens hat Best in Travel 2024 die Top 10 der besten Städte, Länder und Regionen um zwei neue Kategorien erweitert: Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis und Beste nachhaltige Destinationen. Damit werden insgesamt 50 Orte auf der ganzen Welt ausgezeichnet, an denen man im Jahr 2024 tolle Erlebnisse genießen kann.