Canada Silver Cobalt beprobt 12 der zahlreichen neuen Pegmatite im Rahmen des laufenden Lithium-Explorationsprogramms in St-Denis

Coquitlam, BC, 25. Oktober 2023 / IRW-Press / Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das „Unternehmen“ oder „Canada Silver Cobalt“) freut sich, ein wichtiges Update zu den laufenden lithogeochemischen Kartierungs- und Explorationsarbeiten auf den Claims St. Denis und Sangster bekannt zu geben, die sich in Ontario direkt südlich von James Bay in der Nähe der Grenze zu Quebec befinden, an die Lithiumkonzessionsgebiete Case Lake von Power Metals angrenzen und über den Straßenweg von Cochrane (38 km) und Timmins (85 km) erreichbar sind.

Das Gelände des Projekts St-Denis umfasst 26.373 Hektar (einschließlich 24.036 Hektar im Block St-Denis Main und 2.337 Hektar im Block Sangster) und ist eines der größten Konzessionsgebiete im aufstrebenden LCT-(Lithium-Cäsium-Tantal)-Pegmatitrevier Case Lake im Nordosten Ontarios. Das Konzessionsgebiet liegt strategisch über einem idealen geologischen Milieu für eine Pegmatitmineralisierung, wie eine Reihe von Pegmatitbeobachtungen in Ausbissen und Bohrkernen in den historischen Bewertungsunterlagen und staatlichen Kartierungen zeigen. Das Projekt wird durch die ganzjährige gute Erreichbarkeit, die Nähe zu Dienstleistungen und Zulieferern in den Bergbaugemeinden Timmins und Cochrane sowie durch die Lage im Streichen eines bekannten LCT-(Lithium-Cäsium-Tantal)-Pegmatitvorkommens (LCT-Pegmatitschwarm Case Lake) unterstützt.

Auf den St. Denis-Claims hat Canada Silver Cobalt mehrere Pegmatite im Gebiet der Circle Lake Road entdeckt. Viele einzelne Ausbisse enthalten mehrere Pegmatite. In dieser Phase wurde nicht jeder Pegmatit einzeln beprobt, sondern aufgrund der wetterbedingten Zeitbeschränkungen und des späten Beginns der Feldsaison 2023 aufgrund von Waldbränden in diesem Gebiet wurden größere Probenabstände bevorzugt. Die Maximierung der Probenabstände ermöglicht es uns, eine repräsentative lithogeochemische Karte zu erstellen, die unsere Fähigkeit zur Ausrichtung weiterer Explorationsarbeiten auf ergiebigeren Boden verbessern wird.