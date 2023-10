EnWave unterzeichnet Forschungs- und Entwicklungslizenzvertrag mit großer australischer Universität

Delta, B.C., 25. Oktober 2023 / IRW-Press / EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FWB:E4U) („EnWave“ oder das „Unternehmen“) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen mit einer großen Universität in Australien (die „Universität“) einen Forschungs- und Entwicklungslizenzvertrag (der „Vertrag“) unterzeichnet hat. Die Universität hat sich außerdem zum Kauf eines 10kW Radiant Energy Vacuum-(„REV“)-Trocknungsgeräts verpflichtet, die auf ihrem Campus in Brisbane eingesetzt werden soll.

Im Rahmen der Vereinbarung wird die Universität das REV-Gerät für Forschungs- und Entwicklungszwecke nutzen, um die REV-Technologie bei wichtigen Akteuren der Lebensmittelverarbeitungsindustrie in ganz Australien zu verbreiten und die Entwicklung innovativer, hochwertiger Lebensmittelanwendungen zu unterstützen. Die Installation eines 10 kW-REV-Geräts auf dem Universitätscampus in Brisbane wird die Zugänglichkeit der Technologie von EnWave in Australien verbessern, indem ein zweiter inländischer Standort für Produktversuche und Demonstrationen geschaffen wird.

EnWaves australischer Technologie-Vertriebspartner Scitek betreibt derzeit in seinem Innovationszentrum in Sydney ein 10 kW-REV-Gerät. EnWave hat bislang sechs separate kommerzielle Lizenzen an Lebensmittel- und Cannabishersteller in Australien für die Nutzung der REV-Technologie vergeben.

Über EnWave

EnWave ist in der Innovation und Anwendung von Technologien zur Vakuum-Mikrowellentrocknung weltweit führend. Von seinem Firmensitz in Delta (British Columbia) aus hat sich EnWave ein solides IP-Portfolio aufgebaut, seine Radiant Energy Vacuum-(REV)-Technologie perfektioniert und eine innovative Idee zu einer erprobten, konsistenten und skalierbaren Trocknungslösung für die Lebensmittel-, Pharma- und Cannabisbranche transformiert, die den herkömmlichen Trocknungsverfahren in puncto Effizienz, Leistung, Produktqualität und Kosten haushoch überlegen ist.

Über fünfzig EnWave-Lizenzpartner in sechsundzwanzig Ländern und auf fünf Kontinenten sind dank der patentierten Technologie, der lizenzierten Geräte und der fachkundigen Unterstützung des Unternehmens in der Lage, gewinnbringende und unvergleichliche Snacks und Zutaten herzustellen, die Qualität und Konsistenz ihrer bestehenden Angebote zu verbessern, effizienter zu arbeiten und ihre Produkte rascher auf den Markt zu bringen.