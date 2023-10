BAADER BANK stuft Puma SE auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Puma von "Buy" auf "Add" abgestuft, das Kursziel aber von 60 auf 62 Euro angehoben. Analyst Volker Bosse begründete sein neues Anlagevotum mit seiner vorsichtigeren Einschätzung der globalen Wirtschaftsdynamik aufgrund steigender geopolitischer Risiken im Nahen Osten. Zudem sei das Aufwärtspotenzial der Puma-Aktie auf unter 20 Prozent gefallen. Seine 2023er Ergebnisprognosen für den Sportartikelhersteller habe er aber angehoben, schrieb der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2023 / 15:22 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,73 % und einem Kurs von 54,84EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Volker Bosse

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 62

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m