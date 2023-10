Die gestern Abend veröffentlichten Zahlen für die wichtige Cloud-Sparte der Google-Mutter Alphabet haben eine dicke Enttäuschung bei Anliegen hervorgerufen. Die Aktien stürzen im heutigen Handel knapp 9 Prozent ab. Trotz eines Umsatzwachstums in der Cloud-Sparte um 22,5 Prozent auf 8,41 Mrd. US-Dollar, sind Investoren mit den Zahlen offenbar unzufrieden und bestraft in die Aktien mit einem deutlichen Kurzabschlag. Es scheint so, als wenn der Geldregen demnächst weniger abwerfen wird.

Ein Blick auf den Kursverlauf zeigt hierbei einen eindeutigen Aufwärtstrend Bruch, wobei dieser dem Haupttrend untergeordnet ist. Nichtsdestotrotz könnten demnächst weitere Abschläge bevorstehen, in den unmittelbaren Fokus gerät nun der EMA 200.