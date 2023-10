BVB ohne Stammkraft Brandt gegen Newcastle

NEWCASTLE (dpa-AFX) - Borussia Dortmund muss im dritten Gruppenspiel der Champions League an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei Newcastle United auf Nationalspieler Julian Brandt verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist kurz vor dem Anpfiff mitteilte, fällt der zuletzt starke offensive Mittelfeldspieler wegen muskulärer Probleme aus, die er sich in der Bundesliga-Partie gegen Werder Bremen (1:0) bei einem Schlag auf die Wade zugezogen hatte.

"Eigentlich sah es in den ersten ein, zwei Tagen gut aus. Aber leider musste Julian gestern das Abschlusstraining abbrechen und hatte heute Morgen Probleme. Wir wollten kein Risiko eingehen und haben uns deshalb mit Blick auf die nächsten Wochen entschieden, ihn heute nicht mit in den Kader zu nehmen", sagte Trainer Edin Terzic bei DAZN. Für Brandt rückt Neuzugang Marcel Sabitzer in die Startelf. Zudem fehlt Außenverteidiger Julian Ryerson./bue/DP/he