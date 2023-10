FII-INSTITUTE KÜNDIGT RESOLUTION ZUR LÖSUNG SECHS WICHTIGER PROBLEME AN, DIE DURCH GLOBALE FORSCHUNG AUFGEWORFEN WURDEN

65 % sind beunruhigt über die Lebenshaltungskosten und ihre Auswirkungen auf die Lebensqualität

55 % sind besorgt über soziale Eingliederung

53 % sind in Sorge über den Klimawandel

49 % sind besorgt über Fragen der Regierungsführung, die die Gesellschaft betreffen

44 % betrachten das Gesundheitswesen als oberste Priorität

34 % glauben, dass Technologie eine oberste Priorität für die Menschheit ist

Als Reaktion darauf beschließt das FII, hochwertige Bildung und digitale Kompetenz zu fördern, um die Beschäftigungsfähigkeit und Integration zu verbessern, den Übergang zu effizienter und erneuerbarer Energie zu unterstützen und eine gerechte und integrative Gesundheitsversorgung durch Innovation zu fördern.

Das Institut wird dies erreichen, indem es unsere kollektive Vordenkerrolle stärkt, um die drängendsten Prioritäten der Menschheit besser zu verstehen und anzugehen, führende Politiker der Welt zusammenbringt, um sich darüber abzustimmen, wie konkrete Maßnahmen ergriffen werden können, und indem es innovative Lösungen und lokal geführte Initiativen identifiziert und in diese investiert.

Auf dem derzeit in Riad stattfindenden FII7-Gipfel, (24. bis 26. Oktober) nehmen 6.000 Führungspersönlichkeiten, Investoren, Experten, Wissenschaftler und Innovatoren an über 200 Podiumsdiskussionen teil, die sich mit den großen Fragen der Menschheit befassen

Richard Attias, CEO des Future Investment Initiative Institute, sagte: „Dies sind beunruhigende Zeiten für die Menschen auf der ganzen Welt, die an fast allen Bereichen mit Unsicherheit konfrontiert sind – von ihren Finanzen bis hin zur Zukunft des Planeten. Die FII setzt sich dafür ein, konsequente Maßnahmen in Gang zu setzen, um diese Probleme anzugehen. Wir nutzen unsere Macht der Einberufung, um Changemaker, Pioniere, politische Entscheidungsträger und Investoren zusammenzubringen, damit sie nicht nur diskutieren und Strategien entwickeln, sondern auch handeln, und diese Resolution ist ein Zeichen für diese Absicht".

Das Future Investment Initiative (FII) Institute ist eine globale, gemeinnützige Stiftung, die sich auf Daten stützt, einen Investitionszweig hat und eine Agenda verfolgt: „Impact on Humanity". Global und integrativ fördern wir großartige Talente aus der ganzen Welt und verwandeln Ideen in reale Lösungen in vier wichtigen Bereichen um: Künstliche Intelligenz (KI) & Robotik, Bildung, Gesundheitswesen und Nachhaltigkeit.

