Schon vor der Corona-Pandemie beschrieb American Airlines seit Anfang 2018 einen Abwärtstrend, dieser beschleunigte sich nach Ausbruch der Pandemie auf 8,25 US-Dollar. Zwar konnte im Anschluss eine temporäre Erholung an 26,09 US-Dollar vollzogen werden, anschließend aber brachen die Notierungen erneut ein und führten geradewegs auf 12,00 US-Dollar im abgelaufenen Jahr abwärts. Zwar bastelten Investoren in diesem Bereich an einem Boden, dieser scheiterte jedoch, wie der jüngste Kurssturz zeigt.

Nächster Support fällt