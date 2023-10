THINKCAR wird an der AAPEX Auto Parts Exhibition teilnehmen, um innovative Automobil-Diagnosewerkzeuge und intelligente Lösungen vorzustellen

Nach seinem Erfolg auf der Dubai Auto Parts Exhibition wird THINKCAR auch weiterhin an der AAPEX Auto Parts Exhibition in den Vereinigten Staaten teilnehmen. Die AAPEX ist die größte Ausstellung für Autoteile in Nordamerika, die Anwender von Autoteilen und Anbieter von Aftermarket-Dienstleistungen aus Nord- und Mittelamerika, Südamerika, Europa und dem Nahen Osten zusammenbringt. Sie ist auch eine der größten Messen in der weltweiten Automobilindustrie. THINKCAR wird an der Ausstellung teilnehmen und seine neuesten Produkte und Technologien vorstellen, darunter innovative Diagnosewerkzeuge für die Automobilindustrie und intelligente Lösungen. Das Platinum S20 ist das neueste Produkt im Bereich der intelligenten Fahrzeugdiagnose und unterstützt 220 globale Automarken, 12- und 24-Volt-Pkw, Nutzfahrzeuge, Hybridfahrzeuge, Schwerlastwagen und mehr. Es bietet umfassende Diagnosemöglichkeiten sowohl für Pkw als auch für schwere Nutzfahrzeuge, darunter Funktionen wie das Lesen und Löschen von Fehlercodes, Datenübertragung in Echtzeit, Aktionstests, Sonderfunktionen und 28 verschiedene Funktionen zum Zurücksetzen von Wartungsarbeiten. Während der Veranstaltung werden Vertreter des Unternehmens auch Gespräche mit Branchenexperten und Partnern aus aller Welt führen und die neuesten Branchentrends und -lösungen teilen.

THINKCAR wird weiterhin seine innovative Stärke und seine hervorragenden Produkte auf der AAPEX Auto Parts Exhibition präsentieren und der globalen Automobilindustrie neue Elemente und Möglichkeiten bieten. Gleichzeitig freut sich THINKCAR darauf, zu sehen, dass sich mehr Unternehmen aus aller Welt intensiv austauschen und mit ihnen zusammenarbeiten, um gemeinsam die Entwicklung der Automobilindustrie voranzutreiben.

