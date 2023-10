Ray Dalio, Gründer, CIO-Mentor und Vorstandsmitglied, Bridgewater Associates, LP, sagte: „Was wir heute und vor den bevorstehenden US-Wahlen sehen: es geht um unüberbrückbare Differenzen in Bezug auf Reichtum und Macht. Sehen Sie sich geopolitische Fragen und Klimafragen an. Das Klimaproblem wird uns jährlich 5-10 Billionen Dollar an weltweitem BIP kosten. Das muss angesprochen werden."

Unter der Leitung einer Gruppe von Entscheidungsträgern, zu denen Jamie Dimon, Chairman & CEO, JP Morgan Chase & Co und Laurence D. Fink, Chairman & CEO, BlackRock gehörten, skizzierte Seine Excellenz Yasir Al-Rumayyan, der Gouverneur des Saudi-Arabischen Public Investment Fund, einen Weg durch diese unerforschten Gewässer und zeigte auf, wie die Herausforderungen in Chancen für Wachstum, Wirkung und Widerstandsfähigkeit umgewandelt werden können, insbesondere im Hinblick auf die Ambitionen des Königreichs im Bereich der erneuerbaren Energien.

Führende Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik, darunter Seine Königliche Hoheit Mohammed Bin Salman, versammeln sich am ersten Tag der Konferenz der Future of Investment Initiative in Riad

