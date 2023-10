BERGAMO und BRESCIA, Italien, 25. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Digitale Sprachen, Installationen, Kunstausstellungen und Fotografie: In verschiedenenSprachen interpretiert die Italian Capital of Culture 2023 die sich verändernde Realität von heute aus einer ungewöhnlichen Perspektive und bezieht dabei große internationale Künstler und lokale Talente in Bergamo und Brescia ein .

Der libanesische bildende Künstler Ali Cherri zeigt im GAMec seine bisher größte Einzelausstellung mit Filmen, Videoinstallationen, Zeichnungen und Skulpturen (Bergamo, bis 14. Januar). Anhand der Geschichte eines Grenzwächters der selbsternannten Türkischen Republik Zypern hinterfragt Ali Grenzen, die Konstruktion von Nationalität und unsere konfliktreiche Beziehung zu den „Anderen".

From Turkey to CARME (Brescia, 3. November - 1. Dezember): Der türkische DigitalkünstlerUgur Gallenkus präsentiert „Parallel Universes of War and Peace", in denen Ungleichheiten und Konflikte durch die Verschmelzung von Kriegsfotografien mit der Alltagsrealität in neuen Bildern hervorgehoben werden, die die Virulenz des Konflikts unterstreichen.

Der Japaner Yayoi Kusama bringt „Fireflies on the Water" in den Palazzo della Ragione (Bergamo, 17. November - 24. März), einen seiner ikonischsten Infinity Mirror Rooms mit einem zentralen Teich, in dem sich 150 Lichter spiegeln, die wie Glühwürmchen aussehen.

Fünfzig Künstler aus Brescia und Bergamo sind in „Presente Inquieto" (Bergamo, bis 12. November) zu sehen, die industrielle Traditionen in eine künstlerische Interpretation der Bedürfnisse ihrer Communities verwandeln.

„Guarda-mi. L'arte come cura" im TheGate2023 (bis zum 7. Dezember) ist ein veritabler therapeutischer Kurs, der in einem Fotolabor mit acht jungen Menschen aus den neuropsychiatrischen Diensten für Kinder und Jugendliche der Cooperativa Sociale Fraternità Giovani entwickelt wurde. Unter der Leitung der Fotografin Chiara Cadeddu begaben sich die Jugendlichen auf eine Reise der Selbstentdeckung, wobei sie die Fotografie als eine Form des Ausdrucks und der Heilung betrachteten.

Kunst und Rechte stehen im Mittelpunkt der Ausstellung „Finchè non saremo libere" (Museen von Brescia, 10. November - 28. Januar), welche die Stellung der Frau in der Welt untersucht und sich auf den Iran konzentriert, mit Bildern von Shirin Ebadi, der iranischen Anwältin und Pazifistin, die 2003 den Friedensnobelpreis erhielt.

Die Ausstellung „Il Pugile e la Vittoria" (im Brixia bis zum 26. November) wird in Brescia mit kulturellen Veranstaltungen fortgesetzt, die die „Contemporaneity of the Ancient" (zeitgenössische Bedeutung der Antike) mit Konferenzen und theatralen Lesungen untersuchen.

Weitere Informationen finden Sie unter: bergamobrescia2023.it

Hauptpartner: Intesa Sanpaolo und A24. Systempartner: Brembo. Regionale Partner: Ferrovie dello Stato Italiane und SACBO. Institutionelle Partner: Ministerium für Kultur, Region Lombardei, Fondazione Cariplo, Fondazione della Comunità Bresciana und Fondazione della Comunità Bergamasca. Medienpartner: Sole 24 ore Group.

