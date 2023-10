DAS FUTURE INVESTMENT INITIATIVE INSTITUTE BESCHLIESST, DIE INVESTITIONSLÜCKE VON 5,4 BILLIONEN IN AUFSTREBENDEN MÄRKTEN ZU BESEITIGEN

RIAD, Saudi-Arabien, 25. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Bei der Future Investment Initiative (FII) in Riad haben heute bei einem globalen Gipfel Führungspersönlichkeiten und Investoren beschlossen, ESG-Mängel in Form einer Resolution zur Erhöhung der ESG-Investitionen in aufstrebenden Märkten anzugehen.

Mit der Resolution zur Erhöhung der ESG-Investitionen in aufstrebenden Märkten wird das FII Institute Führungspersönlichkeiten und Investoren aus dem Westen, dem Osten und dem Globalen Süden einberufen, um kollektive Maßnahmen gegen Ungerechtigkeiten in den aktuellen ESG-Frameworks zu ergreifen.