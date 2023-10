Störung bei Helaba, DKB und dwpbank wegen IT-Dienstleister

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Eine große Störung beim IT-Dienstleister FI-TS hat am Mittwoch für Ausfälle bei mehreren Banken gesorgt. Bei der Deutschen Kreditbank (DKB), der zweitgrößten Direktbank Deutschlands, war ab dem Mittag das Online-Banking für die über fünf Millionen Kunden nicht mehr zu erreichen, auch die App und der E-Mail-Verkehr funktionierten nicht richtig.Eine Sprecherin von FI-TS sagte am Abend in Frankfurt der dts Nachrichtenagentur, "kundenrelevante Auswirkungen" gebe es auch bei der dwpbank und der Helaba. Als Grund nannte sie eine "Störung an einer Netzwerkkomponente". Wann die Störung behoben sein könnte, war Stand 21:25 Uhr noch unklar.FI-TS bezeichnet sich als größter IT-Dienstleister für Landesbanken und andere Unternehmen der Finanzwirtschaft und gehört zur Sparkassen-Finanzgruppe. Neben privaten und öffentlichen Banken sind auch Versicherungen und Finanzdienstleister unter den Kunden. Nach eigenen Angaben betreut FI-TS "6 der 14 systemrelevanten Banken in Deutschland".