JEFFERIES stuft Flutter auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flutter vor den am 9. November erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19500 Pence belassen. Analyst James Wheatcroft verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf eine Informationsveranstaltung der Sparte "Flutter International" des Online-Glücksspielkonzerns in Mailand am 25. Oktober. Dort sei Zuversicht über das künftige Wachstum verbreitet worden, was aber die Konsensschätzungen kaum beeinflussen dürfte./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2023 / 15:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2023 / 15:08 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Flutter Entertainment Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 149,2EUR gehandelt.