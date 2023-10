CALGARY, ALBERTA / ACCESSWIRE / 25. Oktober 2023 / Karbon-X Corp., ein führender Verfechter von nachhaltigen Umweltlösungen, gibt mit Stolz die Gründung einer transformativen Partnerschaft mit der Métis Settlements Development Corporation (MSDC) und der Firma Âsokan Generational Developments Ltd. bekannt. Mit dieser historischen Vereinbarung wird die Gründung von Askiy Karbon Ltd. – eines zukunftsweisenden Joint Ventures, das den Energie- und Umweltsektor revolutionieren und gleichzeitig den Wohlstand der indigenen Bevölkerung in ganz Kanada fördern soll – besiegelt.

Die Partnerschaft zur Gründung von Askiy Karbon Ltd. mit Wirkung vom 10. Oktober 2023 vereint die Firmen Karbon-X, MSDC und Âsokan zu einer gemeinsamen Vision, sich der wesentlichen Umweltherausforderungen anzunehmen und gleichzeitig die wirtschaftlichen Interessen der indigenen Bevölkerung zu fördern.

Hier die wichtigsten Ziele der Partnerschaft:

Klimakompensationslösungen: Askiy Karbon Ltd. wird sich aktiv um die Eindämmung der Emissionen aus industriellen Anwendungen bemühen, welche die Stammesgebiete der indigenen Bevölkerung beeinträchtigen. Diese Verpflichtung steht im Einklang mit den weltweiten Anstrengungen zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks und zur Bekämpfung des Klimawandels.

CO2-Sequestrierung: Das Joint Venture wird modernste Systeme zur CO2-Sequestrierung sondieren und umsetzen und damit direkt zur Beseitigung von Kohlendioxid aus der Atmosphäre in den Stammesgebieten beitragen. Mit diesen Maßnahmen will sich Askiy Karbon Ltd. eine tragende Rolle in den Bereichen Umweltsanierung und Nachhaltigkeit sichern.

Indigenes Compliance-Netzwerk: Askiy Karbon Ltd. ist sich dessen bewusst, wie wichtig es ist, indigene Werte hochzuhalten und sicherzustellen, dass die auf indigenem Grund und Boden tätigen Auftragsunternehmen diese Grundsätze auch einhalten. Das Joint Venture wird ein indigenes Compliance-Netzwerk (Indigenous Compliance Network) aufbauen, in dem die Aufrechterhaltung indigener Kulturwerte überwacht und gefördert bzw. ökologisches Verantwortungsbewusstsein gelebt wird.

Askiy Karbon setzt sich dafür ein, dass in allen Wirtschaftsbereichen, Branchen und geographischen Gebieten bei der Ausrichtung indigener Werte und Wissensinhalte der Klimawandel eine Rolle spielt. Bei unserer Arbeit konzentrieren wir uns auf die Unterstützung indigener Stammesgebiete und versuchen, indigene Perspektiven in großangelegte Initiativen zur Eindämmung des Klimawandels einzubringen.