1:0-Coup in Newcastle

NEWCASTLE (dpa-AFX) - Drittes Spiel, erster Sieg - ein Auswärtscoup bei Newcastle United hat Borussia Dortmund auch in der Champions League zurück auf Kurs verholfen. Ähnlich wie zuletzt in der Bundesliga trat das Team von Trainer Edin Terzic auch in der europäischen Königsklasse deutlich formverbessert auf und feierte beim neureichen Club aus der englischen Premier League am Mittwoch einen 1:0 (1:0)-Erfolg.

In der hitzigen Atmosphäre des ausverkauftem St. James' Park bewies der BVB kühlen Kopf. Neuzugang Felix Nmecha (45. Minute) sorgte vor 52 000 Zuschauern für den Treffer zum hart erkämpften Sieg, der in der schweren Gruppe F zu einem Sprung auf den dritten Tabellenplatz verhalf. Ein weiterer Sieg auch im zweiten Duell mit den Engländern in zwei Wochen daheim würde die Ausgangslage weiter verbessern.