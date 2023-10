HONOR Magic6 wird über ein geräteeigenes LLM verfügen, das von der mobilen Plattform Snapdragon 8 Gen 3 betrieben wird

„Bei HONOR setzen wir uns dafür ein, die Grenzen der Innovation zu erweitern und ein intelligenteres und intuitiveres Benutzererlebnis zu schaffen",so George Zhao, CEO von HONOR Device Co. Ltd.„Wir setzen uns dafür ein, die Macht von KI zu nutzen, um die Art und Weise, wie Menschen mit Technologie interagieren, zu transformieren und sie nahtloser, personalisierter und für ihr Leben wirksamer zu gestalten, ohne Kompromisse bei der Privatsphäre der Nutzer einzugehen. Wir sind begeistert über die Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies, da das Unternehmen unsere Vision teilt, nach Exzellenz zu streben, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht. Wir werden weiterhin Innovationen vorantreiben und mit Partnern in offener Kooperation zusammenarbeiten, um eine Zukunft zu gestalten, in der KI das Leben von Einzelpersonen auf der ganzen Welt unterstützt und bereichert."

„Wir freuen uns darauf, mit HONOR zusammenzuarbeiten, um den technologischen Fortschritt mit hochmodernen Technologien voranzutreiben", kommentierte Alex Katouzian, Senior Vice President und General Manager, Mobile, Compute and XR Devices, Qualcomm Technologies, Inc.

„Wir freuen uns darauf, enger mit HONOR zusammenzuarbeiten, um die Art und Weise, wie Menschen leben, arbeiten und Verbindungen aufbauen, zu revolutionieren und transformative Erlebnisse zu schaffen, die in der sich ständig weiterentwickelnden Welt der KI neue Möglichkeiten eröffnen werden."