OLDENBURG (dpa-AFX) - 'Nordwest-Zeitung' zu Krieg gegen Israel:

"Je länger Israel gegen die Terror-Organisation Hamas vorgeht, umso zweifelhafter wird die Haltung einiger seiner "Freunde" in Europa. Israels Botschafter in Deutschland kritisiert völlig zurecht diese "Ja-Aber-Haltung". Forderung nach einer Feuerpause sind absurd. Jedes Anzeichen von Nachgiebigkeit wird von der Hamas als "Sieg" verbucht. Es befeuert die Propaganda der Islamisten. Zudem schafft jede Feuerpause Gelegenheit zu Umgruppierung für die Terroristen. Es kann nur darum gehen, die Hamas endgültig und konsequent auszuschalten. Es ist für Israel bei Strafe des Untergangs notwendig, die infrage gestellte Abschreckung wieder herzustellen. Und: Israel nämlich kämpft nicht nur für sich selbst. Es kämpft - und so deutlich muss man das sagen - für die gesamte freie Welt einen Kampf gegen das absolut Böse. Da gibt es kein "aber"."