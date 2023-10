"Es ist nicht so, dass die Bedrohung durch den islamistischen Terror jemals ganz verschwunden gewesen wäre. Der 11. September 2001, aber auch die Anschlagsserien in Europa zwischen 2015 und 2017 haben gelehrt, dass dieser Terror auch darauf abzielt, liberale Demokratien und freie Gesellschaften in ihrem Kern zu erschüttern. Es wäre wohlfeil zu behaupten, man dürfe sich davon einfach nicht einschüchtern lassen. Wem die Freiheit etwas wert ist und wer seine Kinder in Frieden aufwachsen sehen will, den lässt diese Bedrohungslage nicht kalt. Umso wichtiger ist es, das Gefühl zu haben, dass der Staat seine Sicherheitsaufgabe fest im Griff hat. Eine transparentere Kommunikation wäre dafür ein wichtiger Schritt."/yyzz/DP/nas

