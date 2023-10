ULM (dpa-AFX) - "Südwest-Presse" zur Steuerschätzung:

"Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) legt an diesem Donnerstag die aktuellen Zahlen der Steuerschätzung vor: Das Ergebnis wird sehr wahrscheinlich nicht gut ausfallen. Durch die schwache Konjunktur in Deutschland dürfte es weniger Einnahmen für Bund, Länder und Gemeinden geben als zuvor angenommen. Das sind ganz schlechte Nachrichten für die Ampel-Koalition, hängen viele der Abgeordneten - zumindest von SPD und Grünen - doch immer noch der Vorstellung an, sie könnten die Staatsausgaben steigern. Dabei hat der vergangene Wirtschaftsboom der Merkel-Jahre vor allem eines deutlich gezeigt: Nur eine robust wachsende Wirtschaftsleistung kann einen reifen Wohlfahrtsstaat wie die Bundesrepublik auf Dauer finanzieren, gibt Beinfreiheit."