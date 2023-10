Triple-A erhält 10 Mio. US-Dollar aus der Serie A von Peak XV und Shorooq Partners, um das am stärksten regulierte Zahlungsinstitut für digitale Währungen weltweit zu werden

Triple-A ist von der MAS (Monetary Authority of Singapore) als Zahlungsinstitut lizenziert. Das Unternehmen verfügt außerdem über eine Zahlungsinstitutslizenz der französischen Zentralbank, die es ihm erlaubt, Zahlungstransaktionen in allen EU-Mitgliedstaaten durchzuführen. Triple-A ist auch bei dem United States Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) registriert. Das Unternehmen wird auch in Zukunft seinen regulatorischen Rahmen in Ländern auf der ganzen Welt stärken, um zu gewährleisten, dass Händler, die Triple-A nutzen, in einem sicheren und gesetzeskonformen Umfeld arbeiten.

Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein effizienteres globales Ökosystem für den Zahlungsverkehr aufzubauen, indem es die Lücke zwischen dem traditionellen Finanzwesen und Blockchain-gestützten Zahlungen schließt.

Händler wie Farfetch, Charles and Keith, Singapore Red Cross, Razer und Reap nutzen Triple-A ebenfalls, um Kryptowährung als Zahlungsmittel anzubieten. Zu den wichtigsten Währungen gehören USDT, USDC, ETH und BTC.

Triple-A verzeichnet auch eine wachsende Nachfrage von Unternehmenskunden, die vertrauenswürdige und lizenzierte Zahlungslösungen in digitaler Währung für Einkäufe und grenzüberschreitende Geschäftsvorgänge suchen.

Vor etwas mehr als einem Jahr erhielt das Startup eine Startfinanzierung in Höhe von 4 Millionen US-Dollar, eine Investition, die den Grundstein für seine Plattform legte. Mehrere bestehende Investoren, die das Potenzial von Triple-A schon früh erkannt haben, haben sich auch an der aktuellen Serie-A-Runde beteiligt und damit ihr Vertrauen in das Unternehmen und das Team bekräftigt.