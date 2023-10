Rheinmetall: Gewinn im dritten Quartal explodiert – Wie reagiert die Aktie?

Die Rentabilität ist in den abgelaufenen drei Monaten aufgrund der starken Nachfrage nach Waffen und Munition sprunghaft angestiegen. Und auch der operative Gewinn des Unternehmens dürfte die Konsensschätzungen um 15 Prozent übertreffen, wie die Düsseldorfer ankündigten.

Das Unternehmen, das seine vollständigen Ergebnisse am 9. November vorlegen wird, gab nicht an, welche Aufträge dazu beigetragen haben, die Erwartungen zu übertreffen, aber der Einmarsch Russlands in die Ukraine hat zu einem dramatischen Anstieg der Nachfrage nach Rüstungsgütern in der gesamten Branche geführt.