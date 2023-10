Hellofresh ringt im dritten Quartal mit starkem Euro und Urlaubssaison

BERLIN (dpa-AFX) - Der starke Euro und die urlaubsbedingt schwächere Nachfrage haben dem Kochboxenversender Hellofresh ein maues drittes Quartal beschert. Der Gesamtumsatz der drei Monate bis Ende September rutschte im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent auf rund 1,8 Milliarden Euro ab, wie der MDax-Konzern am Donnerstag in Berlin mitteilte. Bei konstanten Wechselkursen - also ohne Umrechnungseffekte wegen des im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr starken Euro - stieg der Umsatz allerdings um 3,5 Prozent auf mehr als 1,9 Milliarden Euro.

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) ging um knapp vier Prozent auf 69 Millionen Euro zurück. Sowohl beim währungsbereinigten Umsatz als auch dem operativen Ergebnis verfehlte Hellofresh damit die durchschnittlichen Erwartungen etwas.