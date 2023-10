Kaufland senkt dauerhaft Preise für mehr als 100 Wurst-Artikel der Eigenmarke K-Classic (FOTO)

Neckarsulm (ots) - Bei Kaufland geht es jetzt um die Wurst. Denn zum 26. Oktobersenkt der Einzelhändler die Verkaufspreise von mehr als 100 Wurst-Artikeln derEigenmarke K-Classic. Grund hierfür sind gesunkene Rohwarenpreise. DiesenPreisvorteil gibt Kaufland an seine Kunden weiter.So kostet zum Beispiel die 150-g-Packung Edelsalami ab sofort 1,69 Euro statt1,79 Euro, der 125-g-Becher Teewurst 1,39 Euro statt 1,49 Euro und die500-g-Packung Bockwurst 3,79 Euro statt 3,99 Euro. Allein in diesem Jahr hatKaufland bereits über 2.300 Artikel dauerhaft im Preis gesenkt.In den vergangenen Monaten waren die Verbraucher von gestiegenenLebenshaltungskosten betroffen. Kaufland steht für eine große Auswahl zuniedrigen Preisen. Dazu gehört es aus Unternehmenssicht auch, Preisvorteiledirekt an seine Kunden weiterzugeben.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAnnegret AdamRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-680448mailto:presse@kaufland.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/111476/5634702OTS: Kaufland