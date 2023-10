Meta übertrifft Erwartungen – spricht jedoch eine Warnung aus

In der Telefonkonferenz des Unternehmens sagte Finanzchefin Susan Li, dass die geopolitischen Unruhen – sowohl in jüngster Zeit im Nahen Osten als auch im Allgemeinen – zu einem "nachgebenden" Anzeigenmarkt führen würden.

"Es fällt uns schwer, die schwache Nachfrage direkt auf ein bestimmtes geopolitisches Ereignis zurückzuführen", sagte Li den Analysten. "Historisch gesehen haben wir in der Vergangenheit eine breitere Nachfrageschwäche nach anderen regionalen Konflikten gesehen, wie zum Beispiel dem Ukraine-Krieg. Das ist also etwas, das wir weiterhin beobachten. Wir haben die jüngsten Trends und die Reaktionen der Werbetreibenden, die wir gesehen haben, in unseren Ausblick für das vierte Quartal einfließen lassen, der meiner Meinung nach die größere Unsicherheit und Volatilität widerspiegelt, die vor uns liegt.

Die Aktien des Unternehmens waren im nachbörslichen Handel zunächst um bis zu vier Prozent gestiegen, gaben diese Gewinne jedoch im Anschluss an die Telefonkonferenz wieder ab und notierten zuletzt 3,4 Prozent im Minus.

Die Werbeeinnahmen von Meta beliefen sich im dritten Quartal auf 33,64 Milliarden US-Dollar, verglichen mit den erwarteten 32,94 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen übertraf die Schätzungen für die Ad Impressions und verzeichnete einen Anstieg von 31 Prozent im Jahresvergleich gegenüber den erwarteten 29,6 Prozent.

Die Aktien von Meta sind im bisherigen Jahresverlauf um mehr als 130 Prozent gestiegen und haben damit sowohl den S&P 500 als auch den Nasdaq Internet Index, die in diesem Jahr um neun Prozent beziehungsweise 34 Prozent gestiegen sind, deutlich übertroffen.

Meta plant, im nächsten Jahr eine riesige Summe in den Ausbau der Infrastruktur für künstliche Intelligenz zu investieren, auch wenn die Werbelandschaft unruhig sein könnte. Das Unternehmen geht davon aus, dass es im nächsten Jahr 30 bis 35 Milliarden US-Dollar investieren wird, mehr als die 27 bis 29 Milliarden US-Dollar, die das Management für dieses Jahr anpeilt. Dieses Wachstum wird zum Teil aus Investitionen in KI-Hardware kommen, da Meta eine neue Rechenzentrumsarchitektur aufbaut, teilte Finanzchefin Li auf dem Earnings Call mit.

Wenn die Werbeausgaben aufgrund geopolitischer Spannungen oder allgemeiner makroökonomischer Faktoren zurückgehen, könnte es für Meta schwieriger werden, hohe Ausgaben für KI-Pläne zu rechtfertigen, die noch weiter in die Zukunft reichen.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -4,17 % und einem Kurs von 299,5EUR gehandelt.

Autor: Ingo Kolf für wallstreetONLINE Zentralredaktion