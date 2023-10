Tesla im Fokus der US-Justiz: Untersuchungen zu Verstößen und persönlichen Vorteilen - Kritik am geplanten Ausbau des Tesla-Werks in Grünheide

Der Elektroautohersteller Tesla steht weiterhin im Fokus der US-Justiz. Das Unternehmen gab bekannt, dass es im dritten Quartal Auskunftsersuchen und Vorladungen des US-Justizministeriums erhalten hat. Die Untersuchungen beziehen sich auf mögliche Verstöße gegen persönliche Vorteile, die beworbene Reichweite der Fahrzeuge, automatisierte Fahrsysteme und Personalentscheidungen. Bereits im letzten Monat hatte das Wall Street Journal berichtet, dass Bundesstaatsanwälte die Vergünstigungen für Tesla-Chef Elon Musk untersuchen, die bis ins Jahr 2017 zurückreichen. Auch Vorwürfe über überhöhte Reichweitenangaben und ein spezielles "Ablenkungsteam" zur Umgehung von Kundenbeschwerden wurden laut Reuters bereits erhoben. Die laufenden Ermittlungen haben bisher kein Fehlverhalten ergeben, jedoch warnte Tesla vor möglichen negativen Auswirkungen auf das Geschäft, falls die Regierung Durchsetzungsmaßnahmen ergreifen sollte.In Deutschland stößt der geplante Ausbau des Tesla-Werks in Grünheide auf scharfe Kritik. Bei einer Anhörung wurden Bedenken bezüglich des Wasserverbrauchs, des Einsatzes von Pfählen für das neue Werk und der Sicherheit geäußert. 1073 Einwände waren beim Brandenburger Landesamt für Umwelt eingegangen. Besonders der Wasserverbrauch und die Auswirkungen auf das Grundwasser wurden stark kritisiert. Tesla betonte, dass für den Ausbau kein zusätzliches Wasser genutzt werde und dass das Prozessabwasser vollständig recycelt werde. Auch das geplante Rammen von bis zu 81.000 Pfählen führte zu Diskussionen, da Umweltverbände vor einem Strömungshindernis warnten. Tesla versicherte jedoch, dass von den Pfählen keine Beeinträchtigung auf das Wasser ausgehe. Das Unternehmen plant, die Produktion von 500.000 auf eine Million Autos pro Jahr zu verdoppeln und die Speicherkapazität der Batteriezellenherstellung zu erhöhen. Derzeit arbeiten rund 11.000 Beschäftigte in Grünheide, mit dem Ausbau sollen es 22.500 werden.Das Landesumweltamt Brandenburg hat Tesla gebeten, den Antrag zum Ausbau der Fabrik teilweise nachzubessern. Dabei geht es unter anderem um den Nachweis, dass die Stickstoffbelastung im EU-Natur- und Landschaftsschutzgebiet unbedenklich ist. Die Kritik aus der Anhörung wird in die Prüfung der Genehmigung einfließen. Tesla hofft, dass die erste Teilgenehmigung im ersten Halbjahr 2024 erteilt wird. Derzeit produziert das Unternehmen rund 250.000 Fahrzeuge pro Jahr und plant, diese Zahl auf eine Million zu erhöhen. Umweltschützer haben Bedenken aufgrund des Wasserschutzgebiets, in dem sich ein Teil des Geländes befindet. Tesla hat Anträge auf umweltrechtliche Genehmigung in drei Teilen beim Land Brandenburg gestellt.Insgesamt zeigen die aktuellen Entwicklungen, dass Tesla weiterhin mit rechtlichen und regulatorischen Herausforderungen konfrontiert ist. Die Untersuchungen des US-Justizministeriums werfen Fragen nach möglichen Verstößen gegen persönliche Vorteile und beworbene Reichweiten auf. In Deutschland steht der geplante Ausbau des Tesla-Werks in Grünheide aufgrund von Umweltbedenken und Kritik an der Wassernutzung in der Kritik. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Entwicklungen auf das Geschäft und den Ruf des Elektroautoherstellers auswirken werden.

