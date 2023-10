Meta veröffentlicht Quartalszahlen: Umsatz und Gewinn steigen, aber Sorgen um virtuelle Welten

Die Facebook-Mutter Meta hat ihre Quartalszahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 23 Prozent auf 34,1 Milliarden US-Dollar, während der Gewinn von 4,4 Milliarden auf 11,6 Milliarden US-Dollar anstieg. Trotzdem gibt das Unternehmen weiterhin viel Geld für die Entwicklung virtueller Welten und Geräte aus. Der operative Verlust der Reality Labs stieg auf 3,74 Milliarden US-Dollar, während der Umsatz in diesem Bereich von 285 auf 210 Millionen US-Dollar sank. Anleger hatten Bedenken geäußert, dass Meta zu viel Geld in eine Technologie mit ungewissen Gewinnaussichten investiert. Gründer und CEO Mark Zuckerberg betonte jedoch, dass er im Metaverse die Zukunft sehe und deshalb die Investitionen hoch halten werde.Die Analysten hatten hohe Erwartungen an Meta. Bloomberg erwartete einen Umsatz von 33,5 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie von 3,70 US-Dollar. Die Schweizer Großbank UBS stuft Meta als "Kaufen" ein und setzt das Kursziel bei 415 US-Dollar. Die Bank of America bewertet Meta ebenfalls als "Kaufen" und setzt das Kursziel bei 375 US-Dollar. Die Analysten von JPMorgan gehen davon aus, dass Meta die Erwartungen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertreffen könnte. Sie stufen das Unternehmen als "Overweight" ein und setzen das Kursziel bei 400 US-Dollar. Der Benchmark-Analyst Mark Zgutowicz bewertet Meta als "Halten" und gibt kein Kursziel ab.Meta stellt sich darauf ein, dass der Gaza-Krieg das Geschäft mit Online-Werbung bremsen könnte. Die Nachfrage nach Anzeigen habe sich zu Beginn des laufenden Quartals abgeschwächt. Im vergangenen Quartal lief das Werbegeschäft von Meta jedoch auf Hochtouren. Der Quartalsumsatz stieg im Jahresvergleich um 23 Prozent auf 34,1 Milliarden US-Dollar, während der Gewinn von 4,4 Milliarden auf 11,6 Milliarden US-Dollar stieg.Zudem ziehen Dutzende US-Bundesstaaten vor Gericht gegen Meta mit dem Vorwurf, dass seine Online-Dienste Kindern und Jugendlichen schaden. Meta ignoriere die negativen Folgen von Facebook und Instagram, um mehr Gewinn zu machen, so die Klageschrift.Die Aktie von Meta reagierte zunächst positiv auf die Quartalszahlen, drehte jedoch ins Minus, nachdem das Unternehmen darauf hinwies, dass der Gaza-Krieg das Werbegeschäft beeinträchtigen könnte. Meta nannte bei der Umsatzprognose für das laufende Quartal eine ungewöhnlich breite Spanne von 36,5 bis 40 Milliarden US-Dollar.

