Anleger in Sorge: Zinsen bleiben hoch, geopolitische Krisen belasten - DAX auf dem Prüfstand

Die Anleger realisieren nun, dass die Zinsen für längere Zeit hoch bleiben werden und geopolitische Krisen nicht so schnell gelöst werden können. Die israelische Armee wird voraussichtlich Jahre brauchen, um die Hamas loszuwerden. Sollte der Deutsche Aktienindex die Marke von 14.800 Punkten nicht halten, könnte es zu weiteren Kursverlusten kommen. Der S&P 500 Index in den USA ist bereits unter seine 200-Tage-Linie gerutscht, was von Investoren als Warnsignal interpretiert wird. Der jüngste Anstieg des Ölpreises könnte das Ende der Zinswende verzögern und zu weiteren Kursverlusten an den Aktienmärkten führen. Die Europäische Zentralbank wird voraussichtlich diese Woche nicht an der Zinsschraube drehen, während die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung durch die Fed im Dezember bei 24,1 Prozent liegt. Der Dollar wertet weiter auf und setzt Zentralbanken weltweit unter Druck. Der DAX steht charttechnisch auf der Unterstützung bei 14.600 Punkten, darunter besteht ein Abwärtsrisiko von weiteren 1.000 Punkten. In den USA geraten immer mehr Menschen in Verzug bei der Bezahlung ihrer Autokredite. Die steigenden Zinsen und Preise führen zu einem erhöhten Ausfallrisiko in den Büchern der Banken. Die zehnjährigen Renditen in den USA sind erstmals seit 2007 über fünf Prozent gestiegen. Die Märkte sind im Moment nicht auf Zinsen über fünf Prozent vorbereitet. Die Stimmung der Anleger am deutschen Aktienmarkt bleibt angespannt, da eine Eskalation des Konflikts zwischen Israel und der Hamas nicht ausgeschlossen ist. Die Renditen am US-Anleihemarkt werden genau beobachtet, da sie die Aktienmärkte belasten. Die charttechnische Unterstützung um die 14.800 Punkte im DAX wackelt weiterhin. Die Daten zur Stimmung in der Wirtschaft der Eurozone am Dienstagvormittag könnten für die Kursentwicklung wichtig sein.

Der DAX wird aktuell mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 14.816PKT gehandelt.