Rheinmetall überrascht mit starken Quartalszahlen - hohe Nachfrage nach Waffen und Munition

Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat im dritten Quartal überraschend gute vorläufige Zahlen vorgelegt. Die Rentabilität stieg aufgrund der starken Nachfrage nach Waffen und Munition deutlich an. Der operative Gewinn des Unternehmens wird voraussichtlich die Konsensschätzungen um 15 Prozent übertreffen. Rheinmetall erwartet für das dritte Quartal einen Gewinn von 191 Millionen Euro, der über den Konsensschätzungen von 165,4 Millionen Euro liegt, und eine operative Gewinnmarge von 10,9 Prozent, die die Erwartungen von 9,4 Prozent ebenfalls klar übertrifft. Das Unternehmen bekräftigte seine Prognose für das Gesamtjahr mit einem Umsatz von 7,4 bis 7,6 Milliarden Euro und einer Betriebsgewinnmarge von rund zwölf Prozent. Die Ergebnisse beinhalten erstmals den kürzlich übernommenen spanischen Munitionshersteller Expal.Ein Gemeinschaftsunternehmen zwischen Rheinmetall und einem staatlichen ukrainischen Rüstungskonzern hat seine Arbeit aufgenommen. Die Rheinmetall Ukrainian Defence Industry LLC ist bereits seit vergangener Woche tätig. Das Joint Venture mit Sitz in Kiew soll zunächst Militärfahrzeuge instand setzen und später Rheinmetall-Produkte in der Ukraine herstellen. Rheinmetall hält 51 Prozent und die Ukraine 49 Prozent an der Firma.Trotz des andauernden Krieges will die deutsche Wirtschaft stärker in die Ukraine investieren. Viele Unternehmen haben ein großes Interesse an einer Ausweitung der Partnerschaft mit ukrainischen Firmen. Bundeskanzler Olaf Scholz sicherte der Ukraine langfristige Unterstützung Deutschlands beim Wiederaufbau zu. Die deutsche Regierung hat bereits finanzielle Unterstützung für den Wiederaufbau zugesagt und plant eine internationale Wiederaufbaukonferenz im Juni 2024 in Berlin. Die deutsche Industrie- und Handelskammer betonte die Bedeutung eines Gemeinschaftsunternehmens zwischen Rheinmetall und dem ukrainischen Staatskonzern Ukrainian Defense Industry JSC. Die Kooperation soll die rüstungswirtschaftliche Basis der Ukraine stärken und die nationale Sicherheit des Landes verbessern.Trotz des Krieges haben bereits ein Dutzend Investitionsprojekte in der Ukraine begonnen, und deutsche Unternehmen bewerben sich mit weiteren Projektvorhaben um Investitionsgarantien des Bundes. Die deutsche Wirtschaft betont jedoch, dass attraktivere Finanzierungsangebote und Versicherungslösungen für Transporte durch die Ukraine benötigt werden. Die Ukraine erwartet in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum von vier Prozent und setzt auf einen Reformkurs auf dem Weg zu einem EU-Beitritt.

