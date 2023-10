BVB ohne Julian Brandt gegen Newcastle United - Sabitzer rückt in die Startelf

Borussia Dortmund muss im dritten Gruppenspiel der Champions League gegen Newcastle United auf Nationalspieler Julian Brandt verzichten. Der offensive Mittelfeldspieler fällt aufgrund muskulärer Probleme aus, die er sich in der Bundesliga-Partie gegen Werder Bremen zugezogen hatte. Trainer Edin Terzic entschied sich, kein Risiko einzugehen und Brandt nicht mit in den Kader zu nehmen. Für ihn rückt Neuzugang Marcel Sabitzer in die Startelf. Zudem fehlt Außenverteidiger Julian Ryerson.Im Spiel gegen Newcastle United zeigte Borussia Dortmund eine deutliche Formverbesserung und feierte einen 1:0-Sieg. Neuzugang Felix Nmecha erzielte in der 45. Minute den entscheidenden Treffer. Durch den Sieg verbesserte sich Dortmund auf den dritten Tabellenplatz in der schweren Gruppe F. Ein weiterer Sieg im Rückspiel gegen Newcastle United würde die Ausgangslage weiter verbessern.Beim Wiedersehen mit Alexander Isak, der bei Dortmund ausgemustert wurde und nun bei Newcastle United spielt, betonte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl, dass Isak damals noch nicht auf diesem Niveau war und sich erst bei Real Sociedad in Spanien weiterentwickelt hat. Isak genießt bei Newcastle United einen hohen Stellenwert und hat bereits sechs Treffer in acht Premier-League-Spielen erzielt.Trotz der schlechten Ausgangslage mit nur einem Punkt aus den ersten beiden Champions-League-Spielen zeigt sich Dortmunds Trainer Edin Terzic zuversichtlich. Er betont, dass Newcastle United nur drei Punkte vor Dortmund liegt und die Gruppe eng beisammen ist. Terzic warnt jedoch vor der Qualität des Gegners, der viel Geld in Transfers investiert hat.Der BVB-Trainer hofft auf ein besseres Auswärtsspiel als beim Gruppenauftakt in Paris und betont, dass sein Team das Spiel gewinnen will und aktuell viel Selbstvertrauen hat. Wer den erkrankten Außenverteidiger Julian Ryerson ersetzen wird, ließ Terzic offen.Insgesamt zeigt sich Dortmund formverbessert und hofft auf weitere Erfolge in der Champions League, um sich in der Gruppe zu verbessern.

