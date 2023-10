Die fehlenden Motorteile aus Slowenien haben bei Volkswagen (VW) seit Wochen die Autoproduktion beeinträchtigt. Nun plant das Unternehmen, die Fertigung wieder hochzufahren. Ab nächster Woche sollen die produzierenden Werke wieder im regulären Betrieb arbeiten. Die Einschränkungen sollen bis dahin behoben sein. Der Teilemangel war auf das Hochwasser in Slowenien Anfang August zurückzuführen, von dem ein Zulieferer von Motorteilen betroffen war. Die Produktion von Elektroautos war von dem Mangel nicht betroffen.Die Deutsche Bank Research hat Volkswagen nach vorläufigen Quartalszahlen und einer gesenkten Gewinnprognose auf "Buy" belassen. Der Autobauer hatte seine Gewinnziele für das Gesamtjahr bereits in der vergangenen Woche gekappt. Dennoch wertet der Analyst die beibehaltenen Absatz- und Umsatzziele als Zeichen des Vertrauens.Am kommenden Donnerstag wird VW seine detaillierten Geschäftszahlen für die vergangenen drei Monate vorlegen. Besonders interessant ist dabei das Abschneiden der renditeschwachen Kernmarke VW, die mit einem Effizienzprogramm wieder auf Kurs gebracht werden soll. Bereits am vergangenen Freitag hatte der Konzern Eckpunkte für das abgelaufene Quartal genannt. Demnach konnte VW insgesamt bei Umsatz und Gewinn zulegen. Allerdings senkte das Unternehmen sein Gewinnziel für das Gesamtjahr aufgrund von Sicherungsgeschäften, die nun zur Belastung werden.Einige Kommentatoren äußern sich kritisch zur Situation von VW. Sie sehen das Unternehmen auf dem Sektor der Elektromobilität nicht konkurrenzfähig und bemängeln den Technikvorsprung und die Rohstoffe , die im Ausland liegen. Sie befürchten, dass der Ausstieg aus den Verbrennungsmotoren VW stark belasten wird. Andere betonen jedoch, dass VW bereits zu den Großen im Bereich der E-Autos gehört und dass der Verbrennungsmotor aussterben wird. Sie sehen die Zukunft im E-Auto und hoffen auf Innovationen aus Deutschland, die den Vorsprung der Konkurrenz schmelzen lassen könnten.Zusammenfassend hat der Teilemangel aus Slowenien die Autoproduktion bei VW seit Wochen beeinträchtigt. Das Unternehmen plant nun, die Fertigung wieder hochzufahren. Die Deutsche Bank Research hat VW trotz gesenkter Gewinnprognose auf "Buy" belassen. Am kommenden Donnerstag wird der Konzern seine detaillierten Geschäftszahlen vorlegen. Einige Kommentatoren äußern sich kritisch zur Situation von VW und sehen das Unternehmen auf dem Sektor der Elektromobilität nicht konkurrenzfähig. Andere betonen hingegen, dass der Ausstieg aus den Verbrennungsmotoren unausweichlich ist und setzen auf Innovationen aus Deutschland.

