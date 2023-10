Puma bestätigt Jahresziele und Aktien steigen - Analysten sehen Herausforderungen für 2023

Der Sportartikelhersteller Puma hat seine Prognose für das laufende Jahr erneut bestätigt. Die Aktien des Unternehmens stiegen daraufhin um 2,9 Prozent auf 52,30 Euro. Analysten erwarten eine neutrale Marktreaktion auf die Geschäftszahlen, obwohl die Bestätigung der Jahresziele etwas mehr Zuversicht schaffen sollte. Puma hat jedoch noch viel Arbeit vor sich, um die Zielspanne für 2023 zu erreichen. Für das Jahr 2024 sind die Analysten jedoch zuversichtlich.Im dritten Quartal schnitt Puma besser ab als erwartet, obwohl das Wachstum merklich abkühlte. Negative Währungseffekte und eine mäßige Verbraucherstimmung in einigen Regionen belasteten die Entwicklung. Dennoch reagierten die Anleger erleichtert auf die Bestätigung der Jahresziele. Die Aktien stiegen zunächst um gut vier Prozent, bevor das Plus auf 3,7 Prozent zurückging. Im Vergleich zum Vorquartal wuchs Puma jedoch schneller als der Markt.Puma geht weiterhin von einem währungsbereinigten Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich aus. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) soll 590 bis 670 Millionen Euro erreichen. Im dritten Quartal sank der Umsatz um 1,8 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro, währungsbereinigt legten die Erlöse jedoch um sechs Prozent zu. Die Rohertragsmarge verbesserte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 47,1 Prozent. Das Ebit ging um gut acht Prozent auf 236,3 Millionen Euro zurück. Unter dem Strich verdiente Puma mit 132 Millionen Euro zehn Prozent weniger.Die Bestände von Puma haben sich weiter entspannt und beliefen sich auf knapp 1,9 Milliarden Euro. Im Vorjahresquartal waren es noch 2,35 Milliarden Euro. Das Marktumfeld bleibt jedoch schwierig aufgrund hoher Inflation und eines unsicheren politischen Umfelds. Die Stimmung der Verbraucher ist in vielen Bereichen gedämpft. Das Tempo der Erholung in China und den USA bleibt weiter unklar.Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Puma nach den Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das Unternehmen habe gut und im Rahmen der Erwartungen abgeschnitten. Die Bestätigung der Prognose sollte für etwas Ruhe sorgen.Insgesamt hat Puma im dritten Quartal solide abgeschnitten, obwohl das Wachstum abgekühlt ist. Die Bestätigung der Jahresziele hat bei den Anlegern Erleichterung ausgelöst. Analysten sind zuversichtlich für das Jahr 2024, sehen jedoch noch Herausforderungen für das Schlussquartal 2023.

Die PUMA Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 54,30EUR gehandelt.