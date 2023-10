Morphosys erwartet höheren Umsatz für Blutkrebsmedikament Monjuvi in den USA - Aktie reagiert kaum

Der Wirkstoffforscher Morphosys erwartet in diesem Jahr einen etwas höheren Umsatz für sein Blutkrebsmedikament Monjuvi in den USA. Aufgrund des vorläufigen Umsatzes im dritten Quartal geht das Unternehmen nun von Netto-Produkterlösen zwischen 85 und 95 Millionen US-Dollar aus. Zuvor lag die Prognose bei 80 bis 95 Millionen Dollar. Die Bruttomarge für das Produkt wird jedoch aufgrund von Abschreibungen auf Rohstoffe auf rund 75 Prozent gesenkt, zuvor lag die Prognose bei 75 bis 80 Prozent. Im dritten Quartal stieg der Umsatz mit Monjuvi im Jahresvergleich um 5 Prozent auf 23,4 Millionen Dollar, die Bruttomarge betrug 65 Prozent. Die Aktie von Morphosys reagierte kaum auf die Nachrichten.Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Morphosys nach den vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Umsatz mit Monjuvi in den USA habe den Erwartungen entsprochen, so die Analystin. Die Aktie des Biotech-Unternehmens könnte kurzfristig neutral bis leicht positiv reagieren.Morphosys gab außerdem eine Aktualisierung seiner Finanzprognose für das Jahr 2023 bekannt. Der vorläufige Netto-Produktumsatz von Monjuvi in den USA lag im dritten Quartal bei 23,4 Millionen US-Dollar und für die ersten neun Monate bei 67,8 Millionen US-Dollar. Für das Gesamtjahr 2023 wird ein Netto-Produktumsatz von 85 bis 95 Millionen US-Dollar erwartet. Die Bruttomarge für US-Netto-Produktumsätze von Monjuvi wird auf rund 75 Prozent geschätzt. Die übrigen Aspekte der Prognose für 2023 bleiben unverändert.Die vollständigen Ergebnisse werden am 15. November veröffentlicht. Morphosys hat seinen Hauptsitz in Planegg, Deutschland, und ist ein globales Biopharma-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Krebsmedikamenten spezialisiert hat.

