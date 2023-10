Nemetschek hebt Umsatzprognose für 2023 an und überrascht Analysten

Der Bausoftwareanbieter Nemetschek hat nach einem guten dritten Quartal seine Umsatzprognose für das Jahr 2023 angehoben. Das Unternehmen erwartet nun ein Erlösplus von sechs bis acht Prozent, während zuvor nur ein Anstieg um vier bis sechs Prozent prognostiziert wurde. Analysten hatten bisher im Durchschnitt ein Plus von 4,6 Prozent erwartet. Auch bei der Ebitda-Marge strebt Nemetschek das obere Ende der bereits kommunizierten Prognose von 28 bis 30 Prozent an.Im dritten Quartal konnte Nemetschek den Umsatz dank einer besser als erwarteten operativen Entwicklung, Nachholeffekten aus dem vorherigen Quartal und Einmaleffekten in den Segmenten Design und Build deutlich steigern. Die Erlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,4 Prozent auf 219,8 Millionen Euro. Das Ebitda stieg um 13,6 Prozent auf 71,4 Millionen Euro, wodurch die entsprechende Marge bei 32,5 Prozent lag.Die Aktie von Nemetschek reagierte positiv auf die Nachrichten und legte im frühen Dienstagshandel um etwa acht Prozent zu. Seit Jahresbeginn summiert sich das Kursplus auf knapp 42 Prozent.Nemetschek bietet vor allem Software für Architekten, Bauzeichner, Bauunternehmen, Immobilienverwalter und Medienunternehmen an. Das Unternehmen hat rund 3600 Mitarbeiter und wird an der Börse insgesamt mit 7,6 Milliarden Euro bewertet.Das Analysehaus Warburg Research hat Nemetschek nach den Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Der Bausoftwareanbieter habe den Umsatzausblick angehoben und sehe nun die operative Ergebnismarge am oberen Ende der bisherigen Zielspanne, so der Analyst Andreas Wolf. Er kündigte an, seine Schätzungen zu überprüfen.Die kompletten Zahlen für das dritte Quartal will Nemetschek am 26. Oktober veröffentlichen.

