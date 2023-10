Novartis-Aktie trotz guter Zahlen im Abwärtstrend - Experten bleiben skeptisch

Die Aktien von Novartis haben am Dienstag im frühen Handel trotz guter Zahlen nachgegeben. Die Aktie verlor zuletzt 1,3 Prozent und setzte damit die Korrektur seit den Jahreshochs bei rund 90 Franken fort. Sie bewegte sich weiter in Richtung des September-Tiefs bei etwa 82 Franken, das zuletzt als Unterstützung diente.Experten äußerten sich trotz des soliden Zahlenwerks zurückhaltend. Zwar habe Novartis beim Umsatz den Konsens um rund 500 Millionen Franken geschlagen, jedoch sei unklar, woher genau dieser Erfolg komme. Das Unternehmen liste nur ausgewählte Produkte auf, und einige davon hätten die Markterwartungen verfehlt. Zudem liege der angehobene Ausblick nur im Einklang mit den Konsens-Prognosen und biete daher keinen Impuls.Die Analysten von JPMorgan wiesen zudem darauf hin, dass einige wichtige Markteinführungen die Erwartungen nicht erfüllt hätten. Der höhere Ausblick sei zudem weitgehend eingepreist gewesen.Die Schweizer Großbank UBS hat ihre Einstufung für Novartis nach den Zahlen zum dritten Quartal und einem angehobenen Gewinnausblick auf "Neutral" belassen. Das Unternehmen habe positiv überrascht, jedoch sei der Grund dafür unklar. Novartis liste nur ausgewählte Produkte auf, und einige davon hätten die Markterwartungen verfehlt. Zudem liege der angehobene Ausblick nur im Einklang mit den Konsens-Prognosen und biete daher keinen Impuls.Insgesamt bleibt die Stimmung der Experten trotz der guten Zahlen verhalten. Die Aktie von Novartis setzt ihre Korrektur fort und bewegt sich weiter in Richtung des September-Tiefs. Die Unsicherheit über die genauen Gründe für den Umsatzerfolg und die enttäuschenden Markteinführungen tragen zur Zurückhaltung der Analysten bei. Der angehobene Ausblick bietet ebenfalls keinen Anreiz für Investoren. Die Aktie von Novartis bleibt daher vorerst auf dem aktuellen Niveau.

Die Novartis Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 90,10EUR gehandelt.