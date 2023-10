RWE plant Verlängerung der Braunkohle-Blöcke - Kritik von Greenpeace und Bedenken der NRW-Regierung

Der Energiekonzern RWE plant, seine Braunkohle-Blöcke länger laufen zu lassen als ursprünglich geplant, wenn die Bundesregierung einer solchen Verlängerung zustimmt. Die Blöcke Neurath D und E sollen möglicherweise bis März 2025 betrieben werden, um einen Sicherheitspuffer zu haben. Die Bundesregierung hatte im vergangenen Jahr die Wiederinbetriebnahme von Kohlekraftwerken ermöglicht, um die Stromerzeugung aus Gas zu reduzieren. RWE darf bereits zwei Kraftwerksblöcke bis Ende März 2024 betreiben und die Bundesregierung prüft derzeit, ob die Laufzeit um ein weiteres Jahr verlängert werden soll. Eine schnelle Entscheidung wäre hilfreich, um Klarheit für die Mitarbeiter zu schaffen und die notwendigen technischen Maßnahmen vorzubereiten, so eine RWE-Sprecherin. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst äußerte Bedenken an solchen Überlegungen und forderte eine langfristige Lösung für die Energiepolitik.Die Umweltorganisation Greenpeace kritisierte die mögliche Verlängerung der Laufzeit der Braunkohle-Blöcke. Die Klimabilanz von Kohle sei schlecht und es sei nicht nötig, die dreckigsten Anlagen am Netz zu lassen, so der Greenpeace-Energieexperte Karsten Smid. Für das Rheinische Revier haben sich Politik und RWE bereits auf einen vorgezogenen Kohleausstieg bis 2030 geeinigt, während für die ostdeutschen Reviere noch keine Entscheidung getroffen wurde.In Bulgarien hat die Regierung den Bau von zwei neuen Atomreaktoren im Kraftwerk Kosloduj genehmigt. Die Meiler sollen als Druckwasserreaktoren des US-Unternehmens Westinghouse Electric Company gebaut werden. Die staatliche Energieholding wird das Kapital der zuständigen Aktiengesellschaft von Kosloduj um bis zu 500 Millionen Lewa aufstocken. Der erste neue Reaktor soll 2033 fertig sein, der andere bis zu drei Jahre später. Derzeit werden im AKW Kosloduj zwei sowjetische Blöcke betrieben. Bulgarien strebt an, unabhängig von russischem Atombrennstoff zu werden und hat bereits Verträge mit Westinghouse Electric Sweden und dem französischen Unternehmen Framatome unterzeichnet. Die Regierung hat außerdem eine Ausschreibung für ein Atomkraftprojekt bei Belene eingestellt, das ursprünglich mit Russland geplant war. Der deutsche Energiekonzern RWE war 2009 aus dem Projekt ausgestiegen.

