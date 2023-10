Atoss hebt Jahresziele erneut an: Umsatzprognose auf 145 Mio. Euro gesteigert, Aktie im Aufwind

Der Softwarespezialist Atoss hat seine Jahresziele zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben. Gründer und Hauptaktionär Andreas Obereder prognostiziert nun einen Umsatz von 145 Millionen Euro für das laufende Jahr, während zuvor 142 Millionen Euro erwartet wurden. Die operative Marge soll über den bisher prognostizierten 30% liegen. In den ersten neun Monaten des Jahres verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 35% auf 110 Millionen Euro und eine Gewinnmarge von 33%. Atoss profitiert von einem starken Umsatzwachstum in der Cloud. Die Aktie notiert derzeit bei 209 Euro und liegt damit nicht weit vom Allzeithoch von 234,50 Euro entfernt, das im Juli erreicht wurde. Im Juni gab Atoss den Einstieg der US-Beteiligungsgesellschaft General Atlantic bekannt, die 20% der Aktien erworben hat. General Atlantic plant, das Unternehmen bei weiterem Wachstum in internationalen Märkten und beim Ausbau des Cloud-Geschäfts zu unterstützen. Atoss hat rund 15.000 Kunden in mehr als 50 Ländern, darunter bekannte Unternehmen wie Aldi, Coca-Cola, Deutsche Bahn, Douglas, Edeka, Sixt und Lufthansa. Der Einstieg von General Atlantic als Wachstumskapitalgeber und strategischer Investor wird als großer Erfolg gewertet. Die Beteiligung soll auf 25% ausgebaut werden. Atoss-Chef Obereder ist überzeugt, dass der Einstieg von General Atlantic eine große Chance bietet, das enorme Wachstumspotenzial des Unternehmens noch aktiver zu nutzen. Zusätzlich zu der starken Performance zahlt Atoss auch eine Dividende von zuletzt 2,83 Euro, darin enthalten ist eine Sonderdividende von 1 Euro pro Aktie. Es wird erwartet, dass Atoss im laufenden Jahr zum 18. Mal in Folge Rekordumsätze und -ergebnisse erzielen wird. Die Cloud-Sparte ist erstmals die umsatzstärkste Sparte des Unternehmens. Mit General Atlantic hat Atoss einen starken Partner an seiner Seite, was ein neues Kapitel in der Wachstumsgeschichte des Unternehmens einläutet. Der optimistische Ausblick des Unternehmens hat den Aktien von Atoss frischen Schwung verliehen. Am Montag stiegen sie um 4,7% auf 211,50 Euro. Damit notieren sie wieder deutlich über der 21-Tage-Linie, unter der sie am Freitag geschlossen hatten. Atoss verzeichnete im dritten Quartal einen Anstieg von Umsatz und Gewinn, unter anderem aufgrund gestiegener Erlöse im Cloud-Geschäft. Das Unternehmen ist zuversichtlich, den im Juli erhöhten Jahresausblick leicht zu übertreffen. Analysten bewerten die Quartalskennzahlen als besser als erwartet und sehen darin einen Beleg für den digitalen Wandel der globalen Wirtschaft. Der Aktienkurs von Atoss spiegelt die positive Geschäftsentwicklung wider. Obwohl er nach einem Rekordhoch im Juli leicht gesunken ist, zählen die Aktien mit einem Kursplus von rund 52% zu den besten im SDax.

