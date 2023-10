Preissenkung bei Lidl in Deutschland Wurstwaren dauerhaft günstiger (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Lidl in Deutschland läutet eine weitere Preissenkungsrunde

ein: In der Warengruppe Wurstwaren senkt der Frische-Discounter ab sofort

dauerhaft die Preise für einen Großteil des Sortiments.



Im Preis fallen unter anderem die "Edelsalami Langpackung" der Lidl-Eigenmarke

"Dulano" in der 150 Gramm-Packung von bisher 1,79 Euro auf 1,69 Euro (Grundpreis

11,26 Euro/Kilogramm), die "Hähnchen/Truthahnbrust geschnitten" von 1,49 Euro

auf 1,39 Euro (Grundpreis 13,90 Euro/Kilogramm) und die "Bockwurst sort." in der

500 Gramm-Packung von 3,99 Euro auf 3,79 Euro (Grundpreis 7,58 Euro/Kilogramm).